Telegram si aggiorna con tantissime novità: arrivano le chat basate sulla posizione!

Nuovo aggiornamento per Telegram, che ha pubblicato nelle scorse ore la versione 5.8 dell'app per iOS ed Android. Tra le novità più importanti l'introduzione delle chat basate sulla posizione, che di fatto apre alla piattaforma di messaggistica istantanea un nuovo mercato.

Gli utenti infatti saranno in grado di aggiungere tra i contatti le persone presenti nelle vicinanze anche senza conoscere il numero di telefono. Per accedere all'opzione basta aprire il client (dopo aver installato l'aggiornamento), fare tap sul pulsante "Contatti" e quindi cliccare sulla nuova funzione "Aggiungi amici nelle vicinanze".

Come spiegato sul blog ufficiale, si tratta di una novità progettata per facilitare lo scambio di messaggi tra persone conosciute ad un determinato evento (feste in spiaggia, concerti o simili). Obiettivo è evitare lo scambio del numero "classico": basta aprire Telegram e seguire la procedura ed il gioco è fatto. I paletti però sono tanti, perchè per poter concludere lo scambio del contatto sarà necessario che l'altra persona sia accanto al proprio smartphone ed abbia il tab aperto. Ovviamente la richiesta potrà essere accettata o rifiutata.

Sempre da questo fronte, Telegram ha anche implementato la possibilità di creare gruppi locali in base al posto in cui ci si trova. Questa opzione è progettata principalmente per scopi professionali e risulterà particolarmente utile in ambito lavorativo.

Di seguito il changelog ufficiale dell'aggiornamento:

Ora puoi aggiungere qualsiasi utente ai tuoi contatti, anche se i loro numeri di telefono non sono visibili.

Aggiungi rapidamente gli utenti accanto a te andando in Contatti > Aggiungi persone nelle vicinanze. Vedrai le persone che hanno questa sezione aperta.

Ospita le comunità locali creando chat di gruppo basate sulla posizione dalla sezione Persone nelle vicinanze.

Trasferisci la proprietà delle chat di gruppo e dei canali concedendo i diritti completi a un altro amministratore. Utile quando si cambia lavoro o se si vuole smettere di essere il creatore.

Usa i comandi di Siri per aprire chat con persone.

Scegli lo stile dell'icona dell'app e goditi le nuove anteprime dei temi nelle impostazioni di Aspetto.

Attiva/disattiva le anteprime dei messaggi per chat specifiche e utilizza gli strumenti Cerca e 'Elimina tutto' nelle eccezioni di notifica.

Il pacchetto pesa poco più di 89 megabyte e può essere scaricato in maniera gratuita sull'App Store di iOS, il Google Play Store di Android e su PC.