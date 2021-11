Telegram si aggiorna alla versione 8.2: quante novità su iOS ed Android!

Nuovo aggiornamento per Telegram, arrivato alla versione 8.2 su iOS ed Android. La popolare applicazione di messaggistica istantanea, con il nuovo aggiornamento, accoglie tantissime novità che la renderanno ancora più completa.

E' stato innanzitutto introdotto il nuovo scorrimento ad alta velocità dei media memorizzati in ogni conversazione: la navigazione può avvenire anche attraverso la nuova barra della data sul lato, che si può trascinare su e giù per scorrere velocemente i media condivisi. Sempre da questo fronte, toccando la barra della data è possibile aprire l'interfaccia calendario per accedere velocemente ai media inviati o ricevuti in un determinato giorno.

Sono anche state implementate le richieste d'accesso per gruppi e canali: nel momento in cui si crea un link d'invito aggiuntivo per la chat, è possibile attivare l'opzione "richiedi l'approvazione" che dà agli amministratori un controllo maggiore su chi può unirsi e vedere la chat.

Tra le novità maggiori segnaliamo anche il debutto dei temi alle chat globali su iOS: l'ultimo aggiornamento ne ha introdotti otto. Le impostazioni di Aspetto sono state completamente ridisegnate ed ogni tema ha una modalità giorno e notte.

Sempre su iOS, toccando un luogo condiviso si apre una mappa della zona che mostra il tempo di viaggio per arrivarci a piedi, in auto o con i mezzi pubblici, e sono state aggiunte le didascalie dei media immediate. L'applicazione ora supporta a pieno il nuovo iOS 15.

Tutti i dettagli sono disponibili sul post blog ufficiale di Telegram.