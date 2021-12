Telegram si aggiorna alla versione 8.3: interessanti novità per gruppi e privacy

È passato un mese dall’aggiornamento a Telegram versione 8.2 e, puntuale come un orologio svizzero, arriva un altro update nella giornata di oggi, 7 dicembre 2021, che introduce alcune novità interessanti per il servizio di messaggistica di Pavel Durov. Di cosa si tratta?

Specifichiamo subito che questo aggiornamento non porta con sé grandissime feature o elementi inediti di design, ma una serie di accorgimenti tutto sommato utili per ogni utente. I miglioramenti principali verranno notati in ambito privacy, sia nei gruppi che nei canali Telegram: gli sviluppatori hanno infatti introdotto i “Contenuti protetti” che consentono di restringere l’inoltro dei messaggi (impedendo anche screenshot e salvataggio di contenuti multimediali). Per abilitarli, sarà necessario seguire il percorso Info gruppo o canale > Tipo di gruppo / canale > Vieta salvataggio contenuti.

Altra novità per la tutela della privacy degli utenti consiste nella cancellazione della cronologia di conversazione di un giorno specifico o anche di un periodo di tempo di proprio interesse, su qualsiasi chat one-on-one. Ciò sarà possibile semplicemente toccando la barra della data mentre si scorre la chat con un utente qualunque, aprendo poi il calendario e selezionando infine le giornate da cancellare.

Sul menu “Dispositivi” di Telegram, poi, gli utenti noteranno un nuovo pulsante che permetterà di collegare un dispositivo desktop e un’altra impostazione che scollegherà qualsiasi dispositivo inattivo in maniera completamente automatica. Ancora, per alcuni smartphone è ora disponibile l’accesso a Telegram tramite chiamata anziché tramite SMS.

Infine, aggiunta importante è la possibilità di pubblicare messaggi anonimi nei gruppi pubblici: per farlo sarà sufficiente premere sulla foto profilo accanto alla barra dei messaggi, selezionare uno dei propri canali e inviare così messaggi senza mostrarsi con l’account personale.

Nel frattempo, WhatsApp ha modificato i messaggi effimeri aggiungendo più limiti di tempo.