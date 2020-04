Telegram sta andando a gonfie vele, superati i 400 milioni di utenti

Dopo aver aggiornato l'applicazione a fine marzo 2020, Telegram ha annunciato diverse altre novità e diffuso le statistiche ufficiali relative alla piattaforma.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e a quanto scritto dalla stessa Telegram sul suo blog ufficiale, la piattaforma di messaggistica istantanea è passata, in circa un anno, da 300 a 400 milioni di utenti mensili attivi. Pensate che, secondo i dati diffusi dall'azienda, ci sono circa 1.5 milioni di utenti provenienti da tutto il mondo che si iscrivono a Telegram ogni giorno. Numeri da capogiro, che vengono confermati dalla posizione che ricopre l'applicazione nelle classifiche globali, dato che è l'app più scaricata in oltre 20 Paesi.

Insomma, il grafico presente in calce alla notizia rappresenta bene l'attuale situazione di Telegram, "fotografando" un andamento più che roseo. "Quando abbiamo lanciato Telegram 7 anni fa, abbiamo ipotizzato che le persone avrebbero sempre scelto libertà e qualità piuttosto che restrizioni e mediocrità. Man mano che il divario di popolarità tra Telegram e i suoi concorrenti più anziani si assottiglia, crediamo che questa ipotesi sia sempre più valida. Grazie per essere intelligenti e liberi", si legge in una nota rivolta agli utenti.

Nel frattempo, il team dietro all'applicazione di messaggistica istantanea ha annunciato che nel corso del 2020 si concentrerà nella realizzazione di una funzionalità sicura relativa alle videochiamate di gruppo. Per il resto, è stato svelato l'arrivo di quiz migliorati e del nuovo elenco degli sticker (che consente di scegliere tra oltre 20.000 "adesivi"). Non mancano un rinnovato menu per gli allegati (relativo alla versione Android dell'app), dei miglioramenti per il programma per macOS e una simpatica emoji che include un gioco di tiro a segno, che si può effettuare direttamente in chat.

Interessante anche l'iniziativa di crowd-sourcing attraverso la quale Telegram distribuirà un totale di 400.000 euro ai creatori di quiz didattici. Per tutti i dettagli su come partecipare, vi consigliamo di dare un'occhiata al link in fonte.