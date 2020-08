Telegram Android, conversazioni a forma di bolla: come attivarle in Italia

In seguito all'arrivo della versione 6.3 di Telegram, gli appassionati hanno scovato una nuova funzionalità un po' "nascosta", che può però già essere attivata.

In particolare, stando anche a quanto riportato da XDA Developers, Telegram sta testando le chat a forma di bolla nella versione per Android della sua applicazione ufficiale. Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario disporre almeno della versione 6.3.0 dell'app di Telegram. Inoltre, la feature non è attiva di default, ma bisogna abilitarla manualmente.

Come attivare le chat a forma di bolla su Telegram Android 6.3.0

Per iniziare a utilizzare le chat a forma di bolla, è necessario seguire le indicazioni presenti qui sotto. Noi le abbiamo testate su uno smartphone montante Android 10 e tutto ha funzionato correttamente.

Aprite Telegram, premete sull'icona dell'hamburger presente in alto a sinistra e fate tap sulla voce "Impostazioni"; Scorrete la pagina verso il basso e tenete premuto sulla scritta "Telegram per Android v.6.3.0", fino a quando non compare un'icona a braccia aperte; Tenete, dunque, premuto nuovamente sulla scritta "Telegram per Android v.6.3.0" e vedrete comparire a schermo il menu di debug; A questo punto, premete sull'ultima voce, ovvero "Enable chat bubbles" e il gioco è fatto. In alcuni casi, per far funzionare tutto correttamente, potreste dover abilitare le opzioni sviluppatore (premendo più volte su "Versione build" nelle impostazioni del dispositivo) e attivare la funzionalità "Fumetti di notifica".

Perfetto, adesso non vi resta che attendere di ricevere un messaggio su Telegram e poi potrete utilizzare questa funzionalità, che è molto simile alle chat a forma di bolla offerte da Facebook Messenger, nonché a una delle feature in arrivo su Android 11. In ogni caso, dato che è ancora in una fase preliminare, la funzionalità potrebbe non funzionare come si deve su alcuni dispositivi.