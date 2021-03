Telegram anticipa Facebook: è già disponibile la sua versione di Clubhouse!

Le indiscrezioni che volevano già da tempo Telegram al lavoro sulla propria versione di Clubhouse trovano conferma oggi, con il lancio delle "Chat Vocali 2.0", attraverso cui la piattaforma di Pavel Durov ha anticipato la concorrenza e lanciato la propria risposta al social network del momento.

Le Chat Vocali 2.0 permettono agli amministratori dei canali e dei gruppi pubblici di ospitare conversazioni vocali per milioni di ascoltatori: Telegram la paragona ad una "radio pubblica reinventata per il 21esimo secolo".

Per avviare una chat vocale, basta semplicemente aprire il profilo di qualsiasi gruppo o canale di cui si è amministratore, cliccare sui tre puntini e quindi cliccare su "Avvia chat vocale".

Gli amministratori potranno solo fare in modo che le registrazioni audio vengano salvate: "mentre alcune conversazioni sono destinate ad essere temporanee, altre meritano di essere conservate e tramandate. Gli amministratori ora possono registrare l'audio delle chat vocali per salvare le conversazioni e pubblicarle per i follower che hanno perso l'evento dal vivo" si legge nel post pubblicato sul blog di Telegram, in cui sono presenti tutti i dettagli sulle Chat Vocali 2.0.

Di default in queste chat vocali di gruppo i partecipanti saranno silenziati ma, come avviene su Clubhouse, sarà presente un pulsante per "alzare la mano" in maniera virtuale: gli amministratori potranno quindi attivare il nostro microfono e consentirci di parlare.