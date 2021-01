Telegram, Apple potrebbe dover rimuoverla dall'App Store: davvero?

Dopo aver fatto il pieno di nuovi utenti in seguito alla questione di WhatsApp e della condivisione dati con Facebook, Telegram rischia ora di dover risolvere qualche grattacapo. Infatti, nelle ultime ore è emersa la possibilità che Apple debba rimuovere Telegram dall'App Store.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e The Washington Post, l'organizzazione no profit Coalition for a Safer Web ha richiesto la rimozione dell'app. Il gruppo ha infatti fatto causa, accusando Telegram di non utilizzare il "pugno duro" contro contenuti violenti. Il principale riferimento è relativo a quanto accaduto a Capitol Hill. Coalition for a Safer Web ritiene che Telegram violi i termini di servizio dell'App Store per questo motivo richiede ad Apple di eliminare l'applicazione dal negozio digitale.

Oltre a questo, a quanto pare l'organizzazione no profit starebbe chiedendo di rimuovere Telegram anche dal Play Store di Google. Al momento non ci sono ulteriori sviluppi relativi alla vicenda, dato che non ci sono informazioni ufficiali provenienti dalle parti coinvolte. In ogni caso, staremo a vedere, anche se online c'è un certo scetticismo in merito al fatto che Apple e Google decidano realmente di rimuovere un'app come Telegram dai loro store ufficiali.

Ricordiamo che l'applicazione di messaggistica istantanea ha recentemente superato i 500 milioni di utenti attivi.