Telegram, arriva l'aggiornamento di Halloween con tante novità

Aggiornamento di Halloween per Telegram. Gli sviluppatori della popolare applicazione di messaggistica istantanea, infatti, hanno rilasciato un nuovo update per Android ed iOS che introduce un’ampia gamma di novità: dalla possibilità di fissare più messaggi in alto alle playlist.

Partendo dai “messaggi filtrati multipli”, ora è possibile fissare più messaggi in alto in qualsiasi chat: basta semplicemente colcare sulla barra in alto per passare da un messaggio all’altro. In alternativa, è disponibile un nuovo pulsante sulla destra che permette di vederli tutti in una pagina separata.

Sempre dal fronte dei messaggi fissati, sono disponibili anche nelle chat private tra due utenti oltre che nei canali.

Telegram ha anche migliorato le posizioni in tempo reale. Ora è possibile impostare un avviso quando qualcuno che sta condividendo con noi la posizione ci è vicino: “le icone sulla mappa della posizione in tempo reale ora mostrano la direzione seguita, così potrai vedere se hanno imboccato la strada giusta o se hanno preso la svolta sbagliata” si legge nel post sul blog.

Arrivano anche le playlist: quando si inviano più canzoni contemporaneamente, saranno organizzate in una playlist che le rende facili da riprodurre, inoltrare o commentare.

Per i gestori di canali, arrivano le statistiche dei post, sulla base delle richieste ricevute dagli utenti.

Su Android sono disponibili nuove animazioni fluide, che si aggiungono a funzionalità dedicate ad Halloween che sono indicate nel post ufficiale pubblicato sul blog di Telegram.