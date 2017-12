Telegram: arriva la versione 4.6, con molte piccole novità

Nuove impostazioni granulari per il download automatico dei media.

Scorri a sinistra su qualsiasi messaggio per rispondere.

Le anteprime dei link di Instagram e Twitter con più foto verranno mostrate come album su Telegram.

Widget HTML incorporabile per i messaggi nei canali e gruppi pubblici

Aggiunto il supporto per gli album nelle Chat segrete.

Aggiunto il supporto completo per MTProto 2.0.

Aggiunta un’opzione per usare il p2p nelle chiamate solo con i contatti (Impostazioni di Privacy e sicurezza).

Risolto un problema che causava l’arresto dell’app su iOS 6.

Velocità di avvio e dell’app migliorata notevolmente.

La nuova versione dell’apprezzata applicazione di messaggistica è stata resa oggi disponibile per tutti gli utenti, con sé porta molte piccole migliorie.La versione 4.6 è dotata di un nuovo sistema di risposta, che si ottiene scorrendo da destra a sinistra il messaggio e la possibilità di incorporare i messaggi di Telegram nelle pagine web. Ci sono inoltre nuove impostazioni anche per quanto riguarda il download dei media così come le anteprime di Instagram e Twitter, che ora verranno mostrate come album.Di seguito il changelog ufficiale: