Telegram, arrivano le videochiamate in Beta su iOS: ecco come funzionano

Sembrano esserci buone notizie per coloro che sono soliti utilizzare Telegram. Infatti, alcuni appassionati sono riusciti a scovare un metodo per attivare una funzionalità molto attesa.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, nella versione Beta della popolare applicazione di messaggistica istantanea sono arrivate le videochiamate. Per la precisione, a ricevere questa funzionalità sono stati gli utenti iOS che hanno aderito al programma TestFlight (questo è il sito ufficiale, ma al momento in cui scriviamo non sono disponibili ulteriori posti).

In ogni caso, le videochiamate introdotte dalla versione 6.3 dell'applicazione Beta di Telegram per iOS si possono attivare tramite l'opzione per le funzionalità sperimentali, accessibile effettuando 10 tap di seguito sull'icona delle impostazioni dell'app (presente in basso a destra). Insomma, gli sviluppatori hanno un po' "nascosto" questa possibilità, in modo da farla testare solamente agli utenti più esperti e veramente interessati.

Il motivo è presto detto: lo sviluppo delle videochiamate di Telegram è ancora in una fase preliminare, quindi potrebbero verificarsi degli inconvenienti. In ogni caso, l'interfaccia che compare a schermo quando si effettua una videochiamata è piuttosto "pulita": ci sono tre pulsanti in basso, uno per mutare il microfono, uno per riagganciare e un ultimo per passare dai sensori fotografici posteriori a quelli anteriori e viceversa.

Se volete approfondire l'argomento, vi consigliamo di dare un'occhiata al thread di Reddit dedicato.