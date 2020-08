Telegram: si avvicina il lancio delle videochiamate, ecco come provarle

Si avvicina ulteriormente il lancio delle videochiamate su Telegram. Dopo i test iniziati su iOS, infatti, l'applicazione di messaggistica istantanea ha fatto lo stesso anche su Android, dove alcuni utenti sono già stati in grado di testare la tanto attesa funzione.

Per provare l'ultima beta di Telegram, vi rimandiamo all'App Center dove può essere scaricato il file .apk di Telegram 7.0.0 (build 20549) da installare sul proprio dispositivi Android.

Ad installazione completa, basta effettuare nuovamente il login per recuperare le chat e soprattutto iniziare i test. Se uno dei propri contatti ha installato la versione 7.0 di Telegram, è possibile avviare una videochiamata semplicemente cliccando sul pulsante presente in alto a destra, dov'è stato incluso il tasto "videochiamate" sotto "chiamate" e le altre opzioni. Durante la conversazione l'interfaccia grafica è molto semplice: sarà possibile girare la telecamera, mettere in muto il microfono, disattivare il video e riagganciare. Non è invece presente il supporto alla modalità PiP.

Le videochiamate sono al momento limitate a due partecipanti, e non sappiamo se in futuro Telegram abbia intenzione di estendere tale limite. E' però innegabile che, soprattutto durante la pandemia, questo sia divenuto un aspetto fondamentale non solo per questioni lavorative ma anche per permettere alle persone di restare in contatto.