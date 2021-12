Telegram si avvicina alla versione 8.4: ecco le ultime novità dalla Beta

In seguito all’avvenuto aggiornamento a Telegram versione 8.3, il quale ha portato con sé varie novità per chat di gruppo e privacy, gli sviluppatori del servizio di messaggistica di Pavel Durov si sono mossi subito verso la beta 8.4 che, a quanto pare, consentirà il debutto di una serie di funzionalità particolarmente attese.

Per gli amanti di serie TV e cinema c’è la copertura di porzioni di messaggio che spoilerano film e serie di ogni tipo. Allo stato attuale gli utenti si sono adattati con l’utilizzo di popolarissimi bot dedicati; Pavel Durov e colleghi hanno però deciso di consentire a chiunque la “censura” del testo semplicemente evidenziando la stringa interessata e selezionando lo stile “spoiler” per offuscare la scritta fino al tocco del destinatario.

Altra feature inedita su cui Telegram sta lavorando riguarda le reazioni ai messaggi, ovvero una selezione di 11 emoji tra pollice in su, in giù, cuore, fuoco, risate e altro ancora per manifestare rapidamente e in maniera simpatica il proprio pensiero in merito a un messaggio specifico. Ci sono poi anche novità minori e prettamente estetiche come lo sfondo invernale animato, con i fiocchi di neve che cadono lentamente.

Questo insieme di aggiunte sicuramente ne vedrà altre ancora arrivare nel corso delle prossime settimane, in vista del presunto lancio a inizio gennaio 2022. Si ricorda che la Beta in questione non è disponibile su Play Store, anzi è necessario scaricarla tramite il Microsoft App Center per accedere in anteprima a tutte le feature dette sopra. Altrimenti, basterà attendere pazientemente il release stabile.

Anche WhatsApp sta per ricevere novità altrettanto intriganti, come ad esempio le Community per unire le chat di gruppo.