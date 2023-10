Telegram ha bloccato i canali di Hamas su Android, ma solo perchè Google l'ha costretta

Della questione relativa ai canali di Hamas presenti su Telegram abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Nelle ultime ore è arrivata la notizia che la piattaforma di messaggistica di Pavel Durov ha bloccato tali canali ma solo sugli smartphone Android, e solo perchè Google l’ha costretta in quanto violavano le linee guida del Play Store.

La notizia è stata riportata da CNBC, secondo cui due canali (hamas_com ed al-Qassam brigade) sarebbero inaccessibili solo dalla versione Android dell’applicazione, mentre su iOS continuano ad essere disponibili. Tutti gli altri, invece, sono ancora disponibili senza alcun problema.

Secondo quanto affermato da Telegram al Jerusalem Post, il blocco sarebbe da attribuire alle linee guida del Play Store di Google, ed infatti nel messaggio d’errore si fa riferimento solo al fatto che i canali non possono essere visualizzati sull’app Telegram scaricata dal Google Play Store. Anche un portavoce di Google, interpellato da The Verge, ha confermato la ricostruzione del Jerusalem Post ed ha evidenziato che la policy interna di Google vieta contenuti violenti “legati al terrorismo” all’interno delle applicazioni presenti sul Play Store.

Non è chiaro se una richiesta simile sia giunta a Telegram anche da parte di Apple, per la controparte dell’app disponibile su iOS, iPadOS e macOS, o no ed ovviamente vi aggiorneremo.