Telegram e canzoni piratate, rapper spiega che il problema è in fase di risoluzione

La pirateria è ancora un problema non di poco conto per l'industria musicale italiana. Tuttavia, ultimamente si stanno prendendo sempre più contromisure e nel 2019 il fenomeno è iniziato a calare. Sicuramente parte del merito va allo streaming, che ha reso brani e album accessibili a un prezzo contenuto.

Nonostante questo, è noto che ci siano ancora dei problemi, come quello legato ai "furbetti" che sfruttano il fuso orario di Paesi come la Nuova Zelanda per riuscire a ottenere e "condividere" i brani prima dell'uscita ufficiale. Abbiamo già parlato dell'argomento in questo approfondimento legato alla pirateria musicale.

Ebbene, sembra che finalmente si stia muovendo qualcosa. Infatti, stando a quanto spiegato dal noto rapper italiano Canesecco, autore di brani come "Vasco Rossi", sul suo canale YouTube ufficiale, il problema è in fase di risoluzione. In particolare, Alessio Corsetti, questo il vero nome dell'artista classe 1984, ha affermato che le piattaforme di streaming, o perlomeno Spotify, stanno abilitando dei sistemi per risolvere la questione del fuso orario.

Ad esempio, a quanto pare, ora agli artisti è consentito selezionare il fuso orario unico di New York, in modo che i brani e gli album escano in tutto il mondo allo stesso orario. Insomma, sembra proprio che finalmente i "furbetti" non potranno più utilizzare questo metodo.