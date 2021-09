Telegram, come fare una live streaming illimitata? Parte la sfida a Twitch

Telegram ha deciso di aprire questo settembre 2021 con una novità non di poco conto, ovvero l'arrivo dell'aggiornamento alla versione 8.0. Quest'ultimo introduce diverse novità, ma quella che sta attirando di più l'attenzione è sicuramente la funzionalità relativa alle live streaming illimitate.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, nonché come annunciato tramite il blog ufficiale di Telegram, il team dietro la nota applicazione di messaggistica istantanea, che tra l'altro ha recentemente superato il traguardo di un miliardo di download, ha deciso di consentire a tutti di "gestire una stazione TV" (Telegram ha utilizzato proprio queste parole nell'annuncio). In parole povere, si tratta di una possibilità che sembra essere pensata per lanciare una "sfida" a Twitch e piattaforme simili, anche se ovviamente le differenze non mancano.

In parole povere, ora i Content Creator possono sfruttare i canali per effettuare dirette illimitate, consentendo a tutti i propri follower di seguirle. Inoltre, queste live con numero illimitato di spettatori possono essere avviate anche a partire da un gruppo, facendo partire una Chat video. Si tratta sicuramente di una possibilità un po' diversa rispetto alle classiche dirette a cui siamo abituati, ma capite bene che la scelta di Telegram di espandersi a questo mondo è molto interessante.

Tra l'altro, utilizzare la funzionalità è molto semplice. Basta semplicemente essere amministratore di un canale o di un gruppo, premere sul nome di quest'ultimo, fare tap sull'icona dei tre puntini presente in alto a destra e selezionare l'opzione "Avvia chat video" o "Avvia diretta streaming". Una volta fatta partire una trasmissione, gli spettatori potranno alzare la mano: se autorizzati, avranno modo di unirsi alla live.