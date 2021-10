Telegram continua a correre: superato il miliardo di download su Android

Telegram, spinto anche dai disservizi di Whatsapp di qualche settimana fa, continua ad ingranare. L'applicazione di messaggistica istantanea di Pavel Durov ha infatti superato il traguardo del miliardo di installazioni su Google Play Store di Android.

Si tratta di un dato molto importante, ma da interpretare: il fatto che l'app abbia raggiunto quota 1 miliardo di installazioni tramite il Play Store, infatti, non implica che un miliardo di persone abbiano l'app installata sui loro dispositivi. E' probabile che molti l'abbiano cancellata o semplicemente non la usino su base quotidiana, e non possono quindi essere considerati utenti regolari.

Secondo i dati rilasciati di recente, però, Telegram almeno in Russia genera un traffico più elevato rispetto a Facebook e Whatsapp messi insieme: il raffronto parla del 6,8 contro lo 0,5% rispettivamente.

Durante il Facebook Down di inizio ottobre, l'amministratore delegato di Telegram Pavel Durov in un post ha spiegato che "ieri, Telegram ha riportato una crescita record nelle registrazioni e nell'attività degli utenti. Il tasso di crescita giornaliero di Telegram ha superato quello classico ed in un giorno abbiamo accolto più di 70 milioni di rifugiati da altre piattaforma".

Alcune indiscrezioni emerse di recente mostrano come Telegram sarebbe a corto di ID per gli utenti proprio a causa del down di Whataspp.