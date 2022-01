Telegram Desktop si aggiorna, arrivano le Reactions e tanto altro ancora

Dopo l'arrivo di Telegram 8.4, finalmente alcune delle tanto agognate novità della nuova build mobile arrivano anche sull'applicazione desktop. La nuova build 3.4.2 di Telegram Desktop, infatti, si mette in pari con l'analogo per smartphone.

Tante le novità, come recita la pagina ufficiale:

Reazioni

"Telegram è stata la prima app di messaggistica ad aggiungere emoji animate e interattive, dando agli utenti modi ineguagliabili di esprimersi nelle chat. Oggi alcune di queste emoji diventano disponibili come reazioni per condividere sentimenti e feedback - senza inviare alcun messaggio [...] Tocca due volte per inviare una reazione rapida 👍. Per altre reazioni come 😁 🎉 😱 🔥 👎, tocca una volta il messaggio (o tieni premuto, se sei su iOS). Ogni reazione appare con la sua animazione univoca". Su Telegram Desktop basterà posizionare il puntatore sul messaggio sul quale vogliamo lasciare la Reaction e aspettare qualche secondo senza effettuare il click del mouse. A questo punto spunterà fuori un popup per la selezione dell'emoji da inviare.

Spoiler

"Per discutere i destini di Ciri o Peter Parker senza rovinare il divertimento agli altri, seleziona una qualsiasi parte del tuo testo durante la scrittura e scegli la nuova formattazione 'Spoiler'. Questo nasconderà la parte selezionata del messaggio nella chat, così come nella lista chat e nelle notifiche [...] Quando sei pronto per scoprire ciò che è stato nascosto, tocca lo spoiler per rivelare il testo". Per impostarla su desktop è sufficiente digitare il proprio messaggio e, prima dell'invio, evidenziarlo. Con un click del tasto destro del mouse selezionare la voce Formatting e successivamente Spoiler per nascondere il messaggio una volta inviato.

Infine, arrivano anche le Emoji Interattive per le chat con una singola persona.