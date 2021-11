Meno Telegram, più Discord: così funzioneranno le Community di Whatsapp

Lo scorso Ottobre i ragazzi di XDA avevano scovato le Community in Whatsapp. Ebbene, oggi i sempre ben informati redattori di WABetainfo hanno diffuso nuove informazioni su questa nuova funzione che si prospetta essere una mini rivoluzione per l'applicazione di messaggistica.

Secondo WABetaInfo, la funzione Community darà agli amministratori di un gruppo più poteri e consentirà di creare sottogruppi che ricorderanno i canali di Discord. Sostanzialmente quindi non si tratterà di una feature che avvicinerà Whatsapp a Telegram, come ipotizzato in precedenza, ma la renderà più simile a Discord.

Gli amministratori avranno la possibilità di invitare nuovi utenti alle loro Community tramite un link. Non sono emerse informazioni su come verranno presentate a livello d'interfaccia grafica queste chat, ma WABetaInfo osserva che dovrebbero essere basate sulla crittografia end-to-end.

Le differenze di design però dovrebbero essere sottili, ma basteranno per distinguere le Community dalle normali chat di gruppo. Le icone dovrebbero essere quadrate con gli angoli arrotondati e non a forma circolare.

Nel frattempo. nel weekend è stata abilitata per tutti la funzione di Whatsapp che permette di collegarsi senza telefono: il sistema era in beta da tempo e su queste pagine avevamo discusso su come attivarlo in pochi passaggi, ma evidentemente la fase di test è andata bene.