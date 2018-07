Telegram down in Italia oggi 30 luglio 2018: molte le segnalazioni da Nord a Sud

Serata di fuoco per la popolare app di messaggistica istantanea Telegram, che sta creando parecchi problemi agli utenti. Il tutto sembra essere partito dalle ore 19:55 circa e i servizi risultano ancora offline in questo momento.

Ovviamente, come al solito, si stanno moltiplicando a dismisura le segnalazioni su DownDetector. Per ora, i problemi non ancora sono stati confermati in via ufficiale dal team di Telegram.

Le segnalazioni si stanno moltiplicando in maniera esponenziale anche attraverso Twitter, dove gli utenti stanno condividendo l'hashtag #TelegramDown. In particolare, gli utenti stanno riscontrando problemi di connettività con il servizio e l'impossibilità di effettuare e ricevere chiamate e inviare messaggi.

Stando alla mappa di DownDetector, che potete vedere qui sotto, l'Italia sembra essere colpita principalmente nel Nord e nel Centro, ma sembra che anche molti utenti europei stiano riscontrando i succitati disservizi, con segnalazioni che arrivano anche da Barcellona, Parigi, Berlino e molte altre città.



Ultimamente la popolare applicazione di messaggistica istantanea ha subito diversi down, con quello risalente allo scorso 29 aprile che si era prolungato per molte ore. Speriamo che questa volta il tutto si risolva in meno tempo.

Come sempre in questi casi, vi invitiamo a segnalarci le problematiche che avete riscontrato attraverso i commenti, per permetterci di aggiornare costantemente la news. Provvederemo anche ad informarvi non appena la situazione sarà rientrata.