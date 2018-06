Telegram down in Italia e quasi tutta Europa oggi 27 giugno 2018

Giornata di fuoco per la popolare app di messaggistica istantanea Telegram, che sta creando parecchi problemi agli utenti. Il tutto sembra essere partito circa dalla ore 13:00 e i servizi risultano ancora offline al momento in cui scriviamo.

Ovviamente, come al solito, si stanno moltiplicando a dismisura le segnalazioni su DownDetector. Queste si stanno moltiplicando in maniera esponenziale anche attraverso Twitter, dove gli utenti stanno condividendo l'hashtag #TelegramDown, con i soliti fan che invitano ironicamente a passare a WhatsApp. In particolare, gli utenti stanno riscontrando problemi di connettività con il servizio e l'impossibilità di effettuare e ricevere chiamate e inviare messaggi.

Stando alla mappa di DownDetector, che potete vedere qui sotto, l'Italia sembra essere colpita sia al Nord che al Sud passando per il Centro, con disservizi in praticamente tutta Europa e la problematica non sembra risparmiare nemmeno le zone con relativamente pochi abitanti. Non è ancora chiaro da cosa sia stato causato questo down improvviso e gli utenti che stanno aspettando una dichiarazione ufficiale da parte di Telegram, che solitamente parla dei suoi interventi in merito su Twitter.

Come sempre in questi casi, vi invitiamo a segnalarci le problematiche che avete riscontrato attraverso i commenti, per permetterci di aggiornare costantemente la news. Provvederemo anche a informarvi non appena la situazione sarà rientrata. Non ci resta che attendere.



[AGGIORNAMENTO]: Sembra che tutto stia lentamente tornando alla normalità, visto che siamo riusciti ad accedere all'app con il nostro account.