Telegram down oggi 16 Dicembre: continua la settimana horror per i servizi digitali - Aggiornata

E' una settimana da dimenticare per i servizi digitali. Dopo i problemi di Google di qualche giorno fa, di Poste ieri e di Spotify stamattina, ora è la volta di Telegram l'applicazione non funziona da qualche minuto.

Come certificato dalla pagina DownDetector ed anche da alcune prove effettuate sulla versione desktop e mobile, l'applicazione non riesce ad effettuare l'accesso alla rete e nel momento in cui si prova ad aprire una chat o un canale si vede in alto il messaggio generico "updating", con la rotella che gira all'infinito.

I problemi a quanto pare sembrano essere diffusi su tutto il territorio nazionale, ma non ne conosciamo la natura, dal momento che gli sviluppatori ancora non hanno diffuso alcuna notizia.

Vi aggiorneremo, come sempre, non appena arriveranno ulteriori dettagli.



Aggiornamento 15:55 - I problemi sembrano essere in fase di risoluzione. Abbiamo effettuato alcune prove ed il servizio sembra funzionare.