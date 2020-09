Telegram down oggi in 25 Settembre in Italia: gli utenti lamentano problemi - Aggiornata

Problemi per Telegram oggi 25 Settembre. Da poco più di mezz'ora, infatti, sono tanti gli utenti che non riescono ad accedere alla popolare applicazione di messaggistica istantanea russa, e come confermato dalla pagina web di DownDetector il down riguarderebbe sia iOS che Android.

Come mostriamo nel grafico in calce, da qualche minuto è stato registrato un vero e proprio picco di segnalazioni: coloro che utilizzano l'app lamentano l'assenza di una connessione con il server e l'impossibilità a ricevere o inviare messaggi.

Al momento non è chiara la natura del problema, e da parte di Telegram non sono arrivate conferme o comunicati di alcun tipo.

Di recente Telegram si è arricchito con le videochiamate, che sono arrivate sia sulla versione iOS che Android dell'applicazione, e sono state accolte calorosamente in quanto a lungo richieste dagli utenti.



Problemi di questo tipo sono insoliti per il client, che si è sempre contraddistinto per un'elevata affidabilità e stabilità, a differenza di quanto avviene con molti concorrenti che spesso devono fronteggiare problemi di natura server che impediscono l'accesso.

Come sempre vi invitiamo a commentare la notizia per permetterci di aggiungere ulteriori dettagli. Nel momento in cui stiamo scrivendo, però, è praticamente impossibile accedere a Telegram ed anche su Twitter si moltiplicano le segnalazioni.



Aggiornamento 15:27 - La situazione sta tornando alla normalità: abbiamo ricevuto i primi messaggi qualche istante fa. Il ripristino è in corso.