Telegram è down: il servizio di messaggistica non funziona

Telegram , una delle piattaforme di messaggistica istantanea più popolari al mondo, probabilmente seconda solo a, non funziona. Da qualche minuto infatti si sono moltiplicate le segnalazioni su malfunzionamenti dell'app.

Nella fattispecie, gli utenti riguarderebbero principalmente la versione "standard" dell'applicazione e non Telegram X, che funziona regolarmente.

Gli utenti lamentano problemi con il caricamento delle chat, ma anche con l'invio e la ricezione dei messaggi, riscontrando caricamenti "infiniti" che impediscono anche di interagire con i bot ed i canali.

Anche su down detector le segnalazioni si stanno moltiplicando con il passare delle ore, e se l'Italia sembra essere colpita solo nel nord, la maggior parte dei disservizi sono segnalati nell'est Europa ed in Russia, oltre che Germania, Inghilterra ed Olanda. Potrebbe quindi anche trattarsi di un problema non diffuso a livello mondiale, ma che comunque sta causando non pochi grattacapi agli utenti.

La compagnia, attraverso i propri canali ufficiali social, al momento tace, ma un comunicato potrebbe arrivare a breve.

Come sempre in questi casi vi invitiamo a segnalarci disservizi attraverso i commenti, per permetterci di aggiornare la news. Provvederemo anche ad informarvi non appena il tutto sarà rientrato.



Aggiornamento 12:07 - Da mobile il servizio sembra essere tornato alla normalità anche per coloro che prima avevano problemi. Da desktop invece i problemi sono ancora presenti.