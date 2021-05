Telegram, duro attacco del fondatore ad Apple: 'iPhone è il Medioevo'

Attacco frontale del fondatore di Telegram, Pavel Durov, nei confronti di Apple ed iOS. Direttamente sul proprio canale pubblico, il dirigente della popolare app di messaggistica istantanea si è scagliato contro il colosso di Cupertino ed il sistema operativo per iPhone, affermando senza mezzi termini che è "rimasto al Medioevo".

Durov ha affermato che "Apple è molto efficiente nel perseguire il proprio modello di business, che si basa sulla vendita di hardware obsoleti e troppo costosi bloccati nel proprio ecosistema".

Gli attacchi però non finiscono qui, perchè Durov confessa anche che "ogni volta che devo usare un iPhone per testare la nostra app per iOS mi sento come se fossi catapultato nel Medioevo. I display a 60Hz dell'iPhone non possono competere con quelli a 120Hz presenti nei moderni telefoni Android, che sono in grado di supportare animazioni molto più fluide". Secondo le ultime indiscrezioni, però, iPhone 13 dovrebbe includere un pannello a 120Hz e su questo aspetto sono stati molti gli utenti che lo scorso anno hanno storto il naso nei confronti della scelta di Apple.

Durov però ha anche ripreso la tesi portata da Epic Games in tribunale, riguardante la possibilità che dà Apple di installare le app solo tramite il proprio App Store. Nel post, il CEO, si sofferma su quella che definisce un'eccessiva chiusura dell'ecosistema: "puoi utilizzare solo app che Apple ti consente di installare tramite l'App Store e puoi utilizzare iCloud di Apple solo per eseguire il backup nativo dei tuoi dati."