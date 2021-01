Telegram facilita la migrazione da Whatsapp con la versione 7.4: ecco come funziona

Il fuggi fuggi da Whatsapp si sta trasformando in un'occasione d'oro per le applicazioni concorrenti, come Signal e Telegram, che negli ultimi giorni hanno riportato un vero e proprio boom di download. Telegram con la versione 7.4 ha sferrato un attacco importante alla piattaforma di Facebook.

Come osservato da Macerkopf, infatti, l'ultima release di Telegram per iOS introduce una nuova funzionalità che facilita l'importazione delle chat da altre app, tra cui figurano Whatsapp, Line e KakaoTalk.

I di 9to5Mac, però, riferiscono che tale strumento non è disponibile per tutti gli utenti ed infatti Telegram l'avrebbe rimosso in un secondo aggiornamento, che porta l'app alla versione 7.4.1. Se quindi avete intenzione di effettuare lo switch, il nostro consiglio è di non scaricare quest'ultima versione.

I pochi che hanno avuto modo di provarlo, però, hanno raccontato da XDA che per migrare la cronologia chat da Whatsapp a Telegram è necessario aprire la prima app ed accedere alla chat che si intende spostare. Quindi, attraverso il menù "Altro" della chat selezionare "Esporta Chat". In questo modo Whatsapp creerà un file zip che bisognerà importare tramite il pannello condivisione di iOS in Telegram.

Telegram, nel momento in cui si inizia la procedura, chiederà di associare la conversazione ad un contatto.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, i messaggi importati da Whatsapp saranno riconoscibili attraverso un'etichetta presente su di essi.