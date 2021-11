Telegram, GdF smaschera truffatori rivenditori di Green Pass falsi: da Veneto a Sicilia

Continua la lotta delle autorità italiane nei confronti dei rivenditori di Green Pass falsi. Dopo il sequestro preventivo di due canali avvenuto lo scorso ottobre, ora la Guardia di Finanza conferma di avere sgominato la banda delle Certificazioni Verdi false con l’”Operazione No-vax free”, grazie anche alla collaborazione di Group-IB.

Come da comunicato ufficiale, l’indagine della Procura della Repubblica di Milano ha visto l’utilizzo di strumenti di investigazione di ultima generazione per rintracciare e contrastare in tempo reale diversi canali responsabili delle truffe del Green Pass. Si tratta di diversi cittadini italiani in Veneto, in Liguria, in Puglia e in Sicilia, amministratori degli account Telegram, i quali promettevano ai clienti la fornitura di certificazioni autentiche previo pagamento di una certa quota in criptovalute, Bitcoin ed Ethereum in primis.

La richiesta in sé risultava semplice: dopo avere ottenuto informazioni sensibili, da passaporto/carta di identità a città di residenza e città e date in cui “effettuato” il vaccino, i truffatori promettevano la consegna entro un giorno del certificato e del QR Code. Essi si dicevano supportati da complici nel personale sanitario nazionale e garantivano agli utenti persino la formula “soddisfatti o rimborsati”. Completate le indagini, la GdF ha smascherato i membri dell’organizzazione – i quali hanno immediatamente ammesso le loro responsabilità -, ricostruito la rete di clienti e sequestrato i profitti illeciti.

Lo scorso settembre, invece, la piattaforma di messaggistica ha chiuso il canale italiano “Stop Dittatura”.