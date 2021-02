Telegram a gennaio è diventata l'applicazione per smartphone più popolare

Il pieno di nuovi utenti di Telegram nel corso di gennaio, dovuto dalle nuove policy per la privacy di WhatsApp, ha reso il servizio di messaggistica di Pavel Durov l’applicazione per smartphone più popolare al mondo dello scorso mese grazie ai 63 milioni di download, ovvero ben 3,8 volte in più rispetto a gennaio 2020.

A riportare questi dati è stata la società addetta alle analisi di mercato SensorTower, da diverso tempo interessata alla classifica delle applicazioni più scaricate su Google Play e App Store, ergo rispettivamente su smartphone Android e iOS.

La Top 5 complessiva, che potete vedere anche in calce all’articolo nella grafica offerta dalla stessa SensorTower, vede poi seguire TikTok, Signal (altro servizio di messaggistica che ha visto un boom degno di nota per lo stesso motivo), Facebook, WhatsApp. Rimanendo nel mondo Android, sui gradini più alti del podio spiccano sempre Telegram, Signal e TikTok, seguiti da MX TakaTak e Facebook; passando infine all’App Store per iPhone in vetta troviamo TikTok, YouTube e ZOOM, dunque una priorità maggiore a intrattenimento e videochat, mentre Telegram si trova al quarto posto e Signal al decimo.

Secondo Pavel Durov, CEO di Telegram che ha assistito alla grande migrazione di utenti dopo l’introduzione dei nuovi Termini di Servizio per la rivale WhatsApp, questa sarebbe “la più grande migrazione digitale nella storia dell’umanità”. Proprio per questo motivo, gli sviluppatori hanno deciso di facilitare la migrazione da WhatsApp con la versione 7.4.

Dato il successo di Signal, però, vi consigliamo la lettura del nostro speciale sulla voglia di privacy da parte degli utenti e sulla scoperta (o ri-scoperta) di un servizio di messaggistica particolarmente sicuro.