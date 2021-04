Telegram al lavoro sulla programmazione delle chat vocali 2.0: come funziona

Dopo il lancio delle “chat vocali 2.0”, ritenute la feature concorrente del social Clubhouse, gli sviluppatori di casa Telegram stanno continuando a migliorarle aggiungendo sempre più funzionalità pensate per rendere più variegata la creazione e pubblicazione di sessioni vocali gestendo in anticipo il giorno e orario del loro avvio.

Come scoperto da TestingCatalog, a partire dalla versione 7.7.0 (di cui ora è disponibile una beta in fase di test) sarà possibile programmare la chat vocale per un secondo momento e informare gli utenti iscritti al canale dell’appuntamento che li aspetta tramite un conto alla rovescia visibile a tutti, esattamente come potete vedere in calce all’articolo.

In altre parole, gli amministratori potranno decidere di impostare una chat vocale per il futuro o di avviarla immediatamente, a seconda delle loro preferenze. Nel momento in cui verrà decisa la programmazione per una giornata successiva, agli utenti arriverà automaticamente un messaggio fissato come post più importante tra le chat contenente il countdown.

Ma non ci si ferma qui, dato che il team di Telegram sta proponendo anche la possibilità di cambiare il nome utente e la descrizione del profilo senza dovere per forza chiudere la chat vocale di interesse. O ancora, appare essere presente una nuova opzione che permette di accedere direttamente al canale Telegram Tips tramite il menù delle impostazioni, dove è possibile accedere anche alle classiche FAQ. Insomma, altra piccola novità pensata per tutti i nuovi utenti che arrivano da altri servizi di messaggistica. Al momento non è nota alcuna data di lancio, dunque basterà attendere le prossime settimane per vedere giungere tutto ciò nella versione stabile dell’applicazione.

Sempre a proposito di Telegram, il CEO Pavel Durov ha parlato anche del possibile arrivo delle “stazioni TV”.