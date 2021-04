Telegram lancia due nuove versioni Web installabili come PWA

Dopo aver rilasciato una terza versione della sua app, Telegram torna a proporre altre novità agli utenti. Infatti, sono state lanciate due versioni Web del servizio, che potrebbero risultare interessanti per un certo tipo di utente.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Android Police, la piattaforma di messaggistica istantanea sta effettuando vari esperimenti relativi alla versione Web del suo servizio. Più precisamente, sono in fase di test due portali accessibili direttamente da browser, ovvero WebK e WebZ. Si tratta di progetti ufficiali, come potete leggere sul sito Web di Telegram.

In ogni caso, nonostante siano delle versioni apparentemente preliminari, in quanto mancano alcune funzionalità, non sono pochi gli utenti che in queste ore si sono "fiondati" a provare queste "varianti Web" del servizio, dato che risultano utilizzabili sin da ora senza troppi problemi. Tra l'altro, un aspetto interessante risiede nel fatto che è possibile, mediante WebK e WebZ, installare Telegram come PWA (Progressive Web App). Ricordiamo che recentemente anche YouTube ha ricevuto questa possibilità.

Insomma, Telegram si sta rinnovando su browser e, a quanto pare, lo sta facendo anche grazie alla community. Infatti, sembra che le versioni WebK e WebZ siano state realizzate nell'ambito di un contest relativo alla realizzazione di una versione Web del servizio.