Telegram lancia ed rinnova le Storie: quante funzionalità rispetto ad Instagram!

Pavel Durov, il fondatore di Telegram, con un post pubblicato sul proprio canale ufficiale ha annunciato che la piattaforma di messaggistica istantanea lancerà presto le Storie, sebbene inizialmente fosse contrario in quanto sono già ovunque.

“Inizialmente eravamo contrari poiché le Storie sono già ovunque. Tuttavia, Telegram non sarebbe Telegram se non ascoltassimo i nostri utenti e non innovassimo i formati esistenti” spiega Durov nel post dove annuncia tutte le funzionalità e specifiche che saranno disponibili sulle Storie di Telegram:

Privacy . Gli utenti saranno in grado di definire chi può vedere ciascuna delle storie con precisione granulare: tutti, solo i tuoi contatti (con eccezioni), alcuni contatti selezionati o un elenco di amici intimi.

. Gli utenti saranno in grado di definire chi può vedere ciascuna delle storie con precisione granulare: tutti, solo i tuoi contatti (con eccezioni), alcuni contatti selezionati o un elenco di amici intimi. Interfaccia utente compatta. Le storie verranno inserite in una sezione espandibile nella parte superiore dell’elenco chat, che le renderà facilmente accessibili senza togliere spazio alle chat o ai canali.

Le storie verranno inserite in una sezione espandibile nella parte superiore dell’elenco chat, che le renderà facilmente accessibili senza togliere spazio alle chat o ai canali. Flessibilità. Sarà facile nascondere le Storie pubblicate da qualsiasi contatto, spostandole nell’elenco ‘Nascosti’ nella sezione Contatti invece che nella schermata principale.

Sarà facile nascondere le Storie pubblicate da qualsiasi contatto, spostandole nell’elenco ‘Nascosti’ nella sezione Contatti invece che nella schermata principale. Didascalie . Oltre a utilizzare molti strumenti di modifica di foto e video, gli utenti saranno in grado di inserire didascalie per le storie per aggiungere più contesto o collegamenti e taggare altre persone.

. Oltre a utilizzare molti strumenti di modifica di foto e video, gli utenti saranno in grado di inserire didascalie per le storie per aggiungere più contesto o collegamenti e taggare altre persone. Supporto doppia fotocamera . Sulla scia del successo dei videomessaggi di Telegram, l’app implementerà la possibilità di pubblicare contemporaneamente foto e video ripresi dalla fotocamera anteriore e da quella posteriore.

. Sulla scia del successo dei videomessaggi di Telegram, l’app implementerà la possibilità di pubblicare contemporaneamente foto e video ripresi dalla fotocamera anteriore e da quella posteriore. Scadenza personalizzata. Gli utenti potranno scegliere quando scade una storia - 6, 12, 24 o 48 ore - o visualizzare permanentemente le storie sulla pagina del profilo, con impostazioni di privacy individuali per ciascuna.

Secondo Durov, “la possibilità di salvare le storie nella pagina del profilo renderà i profili di Telegram più informativi e colorati”.

Novità anche per i canali, che beneficeranno di una maggiore visibilità: “una volta lanciata la possibilità di ripubblicare i messaggi dai canali alle storie, diventare virali su Telegram diventerà molto più facile.”

Di recente, Telegram si è aggiornato su iPhone ed ha introdotto le cartelle condivise.