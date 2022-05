Telegram potrebbe lanciare un piano Premium in abbonamento

In seguito alle prime avvisaglie legate alla presunta esistenza di Telegram Premium, torniamo sull'argomento per via di ulteriori informazioni emerse da altre fonti. Infatti, sono comparse online maggiori indicazioni che lasciano intendere che effettivamente stia per arrivare un piano in abbonamento per Telegram.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, il sempre attivo tipster Alessandro Paluzzi ha pubblicato su Twitter degli screenshot legati alla presunta sottoscrizione. In questi ultimi si fa riferimento diretto al termine Telegram Premium, nonché ai cosiddetti Premium Sticker.

Altri benefici collegati al piano in abbonamento sarebbero la presenza di un badge che compare nella pagina del profilo dell'utente, in modo da segnalare che l'account coinvolto dispone di una sottoscrizione Premium attiva, nonché la possibilità di utilizzare ulteriori reazioni per i messaggi (per chi non lo sapesse, da tempo su Telegram si può rispondere mediante Reazioni).

La novità più recente consisterebbe però nella modifica alla classica frase che "ricorda" che Telegram sarà gratuito per sempre e non avrà mai pubblicità e sottoscrizioni, che adesso a quanto pare sarebbe stata cambiata in "Telegram offre spazio di memoria illimitato gratuito in cloud per chat e media". Una modifica non di poco conto, che lascia intendere che ci siano veramente novità importanti all'orizzonte.

In ogni caso, per il momento chiaramente non c'è ancora nulla di ufficiale e si fa riferimento a indiscrezioni. Tuttavia, c'è da dire che da anni Telegram sta cercando nuove fonti di guadagno, nonché che già da tempo si discute in merito al possibile arrivo di feature Premium di questo tipo. Cosa accadrà in futuro per la popolare app di messaggistica istantanea? Staremo a vedere.