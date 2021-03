Telegram starebbe lavorando alla sua funzionalità Clubhouse

Clubhouse è sicuramente il social network del momento. Questo porta ovviamente delle "conseguenze", dato che le grandi realtà in genere "prendono spunto" da progetti tech di questo tipo. Il successo di Clubhouse non è ovviamente esente da tutto questo e infatti molte azienda sembrano ora essere affascinate dalle stanze audio.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e come fatto sapere da WaBetaInfo su Twitter, la popolare applicazione di messaggistica istantanea Telegram potrebbe presto implementare una funzionalità simile al succitato social network basato sull'uso della voce. Infatti, a quanto pare, come d'altronde potete vedere anche negli screenshot presenti in calce alla notizia, sono stati scovati dei riferimenti alla possibilità di avviare delle chat vocali per i canali Telegram.

Ci sono in realtà ancora poche informazioni in merito a questa possibilità, ma quanto emerso nelle ultime ore lascia intendere, visto il periodo, che si tratti di una feature simile a Clubhouse, che potrebbe consentire agli utenti di creare delle stanze vocali. Al momento si fa unicamente riferimento ai canali, ma non è da escludere che in futuro la funzionalità arrivi anche per gruppi e simili.

In ogni caso, per ora non c'è ancora nulla di ufficiale, quindi staremo a vedere. Quel che è certo è che il "boom" di Clubhouse non è passato inosservato, tanto che non sono poche le grandi realtà che sembrano voler percorrere questa strada. Basti pensare alla nuova funzionalità "Spaces" di Twitter.