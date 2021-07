Telegram migliora le videochiamate con un numero esagerato di spettatori

L'aggiunta delle videochiamate di gruppo su Telegram è ancora una novità per molti, ma l'app di messaggistica istantanea ha deciso di migliorarne ulteriormente l'esperienza con alcune interessanti novità.

Nel più recente aggiornamento infatti, Telegram consentirà di aggiungere un numero di spettatori insolitamente elevato, quantificato in 970 utenti, che andranno ad aggiungersi ai 30 partecipanti che avranno anche la possibilità di trasmettere dalla propria videocamera. In una singola stanza dunque, sarà possibile interagire in 1000 persone contemporaneamente.

Quando venne lanciata ufficialmente per la prima volta questa funzionalità, Telegram ammise di essere al lavoro per espanderne le possibilità e dobbiamo ammettere che questo limite risulta già di per sé incredibilmente elevato, se non fosse che la società ha ammesso di volerlo aumentare ulteriormente. Nelle videochiamate a due partecipanti viene introdotta la condivisione schermo.

Migliorata anche la risoluzione dei videomessaggi circolari, mentre è stato inserito un nuovo limite di tempo per l'eliminazione automatica dei messaggi, che adesso sarà possibile impostare anche a scadenza di un mese. Anche l'editor multimediale si aggiorna, con un pennello a punta più fine per aggiungere dettagli ancora più piccoli e precisi ai propri contenuti, che siano essi foto o video. In ultimo, ma non per importanza, si potrà aumentare o ridurre la velocità di riproduzione dei video sia su Android che su iOS.

Di recente, il fondatore di Telegram ha diffuso delle interessanti dichiarazioni sulla sicurezza di Google e Apple, voi cosa ne pensate?