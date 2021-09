Telegram mostrerà chi ha letto i messaggi nelle chat di gruppo

Telegram sembra essere in procinto di ricevere altre novità interessanti che faranno piacere a tanti utenti: a nove giorni dal lancio di Telegram 8.0, il servizio di messaggistica sta attualmente testando le conferme di lettura nelle chat di gruppo, con l’annessa visualizzazione dei contatti che hanno letto i messaggi.

Questa feature è stata notata dall’utente Reddit u/RationalityOn, il quale ha mostrato uno screenshot in particolare dalla versione desktop di Telegram in cui, cliccando su un messaggio con il pulsante destro del mouse, viene visualizzata la lista di utenti membri del gruppo d’interesse che ha letto tale messaggio.

Lo stesso vale anche su smartphone Android. Lo screenshot in calce all’articolo mostra perfettamente il funzionamento della feature: con una pressione prolungata sul messaggio, lo schermo mostrerà un menu con una voce separata dedicata proprio agli account che hanno letto il messaggio. Per vedere i nomi, dunque, sarà sufficiente premere su tale voce e il gioco è fatto. Bisogna sottolineare, però, che questa feature funziona solamente nelle chat di gruppo con meno di 50 destinatari, così da non rendere l’elenco delle conferme di lettura estremamente lungo.

Su Reddit gli utenti si sono divisi: molti si sono detti felici dell’implementazione di questa funzionalità, affermando che la desideravano da lungo tempo su Telegram. Altrettante persone, però, hanno storto il naso aggiungendo che non è sempre ideale permettere ai membri del gruppo di sapere chi ha visualizzato il messaggio.

Allo stato attuale si tratta ancora di una fase di test; di conseguenza, non si sa se e quando la feature verrà aggiunta in una versione stabile dell’applicazione. Alla luce dei commenti dell’utenza, gli sviluppatori di Telegram potrebbero persino fare qualche passo indietro per capire come migliorare le conferme di lettura nelle chat di gruppo, eventualmente inserendo un’impostazione per renderle facoltative.

