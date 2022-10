Telegram multata in Germania per oltre 5 milioni di euro: colpa della 'radicalizzazione'

Se in Italia la Guardia di Finanza ha chiuso 545 canali Telegram per condivisione e diffusione non autorizzata di contenuti televisivi e d’intrattenimento a pagamento, in Germania il servizio di messaggistica di Pavel Durov è stato multato per più di 5 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Associated Press, l’indagine delle autorità tedesche ha corso ancora dallo scorso gennaio, quando è stato segnalato il suo potenziale utilizzo per “commettere crimini”. L’indagine ha portato dunque alla scoperta di una fitta rete di canali utilizzati non solo per sospette attività terroristiche e radicalizzazione della popolazione contro politici, ma anche per abusi sui minori.

Il network di canali sarebbe stato utilizzato da un numero particolarmente elevato di persone, tutte posizionatesi contro politici, ricercatori e professionisti sanitari per i piani attuati contro la pandemia di COVID-19: “La pandemia di coronavirus, in particolare, ha contribuito a radicalizzare le persone su Telegram, minacciando cittadini e persino pubblicando appelli all'omicidio”, ha affermato Holger Münch, presidente del Bundeskriminalamt.

La multa sarebbe emersa non tanto per la natura di questi canali, tanto per la mancanza di modi per segnalare contenuti illegali presenti sulla piattaforma affinché le autorità competenti possano eventualmente intervenire, requisito posto dalle leggi tedesche per le piattaforme di messaggistica online. Il Ministro della Giustizia, Marco Buschmann, ha aggiunto in una nota: “Gli operatori dei servizi di messaggistica e dei social network hanno una particolare responsabilità nell'agire contro l'incitamento all'odio e alla violenza sulle loro piattaforme. Questi requisiti legali e questa responsabilità non possono essere evitati cercando di essere irraggiungibili”.

Il report di Associated Press, ad ogni modo, suggerisce che Telegram possa appellarsi contro la multa. La situazione, pertanto, è destinata ad evolversi.

Parlando invece del servizio rivale di casa Meta, lo stesso Pavel Durov ha consigliato di stare lontani da WhatsApp.