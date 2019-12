Telegram è diventato natalizio il 31 dicembre: ecco la neve e il cappello!

Se siete soliti utilizzare Telegram come applicazione di messaggistica istantanea principale, sicuramente ve ne sarete già accorti: è arrivato il tema natalizio. Infatti, oggi 31 dicembre 2019 è stata attivata via server questa novità, che ha portato con sé anche la neve.

Per accedere al tema natalizio non dovete fare nulla: vi basta aprire Telegram e troverete il cappello natalizio sopra al logo dell'applicazione di messaggistica istantanea, che si trova in alto a sinistra. Oltre a questo, facendo tap sull'icona dell'hamburger presente in alto a sinistra, gli utenti potranno trovare l'animazione della neve che cade giusto dietro all'immagine del profilo.

Sembra che la novità sia accessibile esclusivamente dagli utenti Android, o perlomeno nel momento in cui scriviamo non siamo riusciti a trovare il tema natalizio né sulla versione iOS né su quella desktop.

Gli utenti sembrano aver apprezzato l'idea di Telegram. Che questa novità dia il via a una serie di personalizzazioni in base al periodo? Al momento non lo possiamo sapere, ma sarebbe interessante vedere l'applicazione di messaggistica istantanea cambiare spesso look durante l'anno.

Il 2019 è stato un anno particolarmente positivo per Telegram, visto che già a marzo l'app aveva guadagnato 3 milioni di nuovi utenti in seguito al down di WhatsApp. Inoltre, gli ultimi dodici mesi hanno visto l'arrivo di molte novità, tra cui troviamo le chat basate sulla posizione.