Telegram non funzionerà più su WearOS: l'addio arriva con la versione 8.0

Telegram 8.0 è disponibile da pochi giorni e le novità che ha portato con sé sono molte ed estremamente interessanti. C’è, però, anche una nota negativa: il servizio di messaggistica di Pavel Durov non risulta più disponibile per smartwatch con Wear OS, abbandonando così una vasta gamma di dispositivi.

A diffondere questa spiacevole notizia sono stati i colleghi di 9to5Google, i quali negli scorsi giorni hanno notato la scomparsa dell’applicazione ufficiale dal Google Play Store su Wear OS su smartwatch come Galaxy Watch 4 e Moto 360. Anche cercando “Telegram” nel negozio di app di Big G non appare più alcun prodotto, eccetto per i consueti correlati.

Il team di supporto di Telegram ha dunque confermato a 9to5Google che l'app non è più disponibile per il download dal Play Store su smartwatch con Wear OS, chiarendo che “se hai ancora Telegram installato sul tuo dispositivo WearOS, potrebbe smettere di funzionare presto” poiché Telegram versione 8.0 non sarebbe più compatibile. In altre parole, anche tutti gli utenti che hanno già installato Telegram sul proprio wearable a breve saranno costretti a salutare l’app.

Allo stato attuale non c’è alcuna indicazione in merito al futuro del servizio: riceverà una nuova versione aggiornata per Wear OS 3.0? Sicuramente gli utenti gradirebbero questa soluzione, ma finora i gestori del servizio di messaggistica non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà il destino di Telegram su smartwatch.

Telegram ha anche superato il traguardo di 1 miliardo di download tra dispositivi Android e iOS, aggiungendosi alla “piccola grande famiglia” di cui fanno parte da tempo anche WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify e Netflix.