Telegram, quante novità! Arrivano le trascrizioni per i video messaggi

Nuovo corposo aggiornamento per Telegram. La popolare applicazione di messaggistica istantanea ha lanciato nel weekend un importante update che introduce i topic per organizzare le discussioni nei gruppi più grandi, ma anche alcune novità per gli username e soprattutto la possibilità di convertire i video messaggi in testo.

Vediamo quindi il changelog ufficiale:

Introduciamo i topic nei gruppi: i gruppi con più di 200 membri possono organizzare le loro conversazioni in topic.

Da voce a testo per i videomessaggi: gli utenti Premium possono ora convertire in testo sia i messaggi vocali che i videomessaggi.

Modalità notturna ridisegnata: i colori sono più bilanciati e gli effetti di sfocatura durante lo scorrimento sono stati migliorati.

Nuova animazione quando scorri a sinistra per rispondere.

Nuovo menu con le opzioni di chiamata quando tocchi il numero di telefono nel profilo degli utenti.

Nuova interfaccia di caricamento per i messaggi nei gruppi e nei canali.

Telegram evidenzia che gli username collezionabili permettono di assegnare diversi username a ciascuno dei proprio account e chat pubbliche. Ogni username è protetto dalla blockchain TON e può essere acquistato tramite una nuova piattaforma semplice e sicura.

Gli utenti iscritti al sistema Telegram Premium potranno ora convertire in testo anche qualsiasi messaggio video. In precedenza tale funzione era disponibile solo per i messaggi vocali, ma il team evidentemente ha deciso di estenderlo anche ai video messaggi.

Su iOS è stato ridisegnato il tema scuro, con colori più equilibrati e migliori effetti di sfocatura.