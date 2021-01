Telegram fa il pieno di nuovi utenti: 25 milioni di iscritti in 72 ore!

Come avevamo riportato su queste pagine, la nuova policy per la privacy di Whatsapp ha provocato un effetto boomerang di cui hanno beneficiato Signal e Telegram. Le prime avvisaglie di questo trend si erano avute con le classifiche dei download sul Play Store ed App Store, ma i numeri che arrivano da Telegram l'hanno dimostrato.

L'amministratore delegato della compagnia, Pavel Durov, in un post ha annunciato che Telegram nelle ultime 72 ore ha registrato l'iscrizione di 25 milioni di nuovi utenti. Un numero enorme, he rafforzano ulteriormente la posizione dell'applicazione, che già da anni è una delle più utilizzate del mercato per l'ampia gamma di nuove funzioni messe a disposizione degli utenti.

Durov ha osservato che la maggior parte dei nuovi iscritti proviene dall'Asia, il 38%, ma sono state registrate tante installazioni anche da Europa (27%) e America Latina (21%).

Per fare un raffronto, lo scorso anno Telegram ha registrato in media 1,5 milioni di nuovi utenti al giorno. Durov ha spiegato che anche in precedenza la sua app aveva avuto dei picchi di download importanti, ma "questa volta è diverso".

Evidentemente quindi sempre più persone hanno scelto di passare all'app concorrente di Whatsapp in quanto preoccupate o turbate dalla nuova politica sul trattamento dei dati. A nulla sono servite le rassicurazioni di Whatsapp a riguardo.