Telegram porta il traduttore in tempo reale nelle chat, ma solo per gli utenti Premium

Contestualmente al lancio della nuova versione di Telegram, è arrivato sul blog ufficiale dell’app di messaggistica istantanea anche il classico comunicato che ricapitola tutte le novità introdotte con l’aggiornamento, e sono davvero tante.

Gli utenti iscritti a Telegram Premium avranno la possibilità di accedere ad un traduttore in tempo reale che su iOS ed Android mostrerà una barra sulla parte alta della conversazione che permette di tradurre in tempo reale l’intera conversazione. Tutti gli utenti invece possono tradurre singoli messaggi selezionandoli e toccando il tasto “Traduci”.

Telegram ha anche implementato la possibilità di trasformare qualsiasi sticker o emoji animata in foto del profilo per gli account, gruppi e canali. Per quanto concerne i messaggi, invece, sticker ed emoji sono suddivisi in categorie: basta tenere premuto su un’emoji per ingrandirla e dargli un’occhiata prima di inviarla.

Dal pannello Impostazioni di Download viene ora mostrato anche un grafico a torta dettagliato che permette di accedere alle informazioni sull’utilizzo della rete in modo tale da regolare le impostazioni in base al proprio piano dati.

L’aggiornamento può essere scaricato direttamente dall’App Store di iOS o il Play Store di Android in maniera del tutto gratuita. Si tratta senza dubbio di un pacchetto di novità molto interessante. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite i commenti.