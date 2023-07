Ora su Telegram potete condividere le Storie, ma ci sono delle limitazioni

A poche settimane dall’annuncio delle Storie di Telegram, la piattaforma di messaggistica istantanea ha annunciato la disponibilità delle Stories per i propri utenti, che ora possono condividere sul loro profilo content a scadenza.

Tuttavia sono le limitazioni: le Storie sono infatti disponibili esclusivamente per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Premium all’applicazione. Con le Telegram Stories, gli utenti possono condividere foto e video a scadenza, ma rispetto alla controparte di Instagram e Meta il funzionamento è differente e gli utenti hanno la possibilità di scegliere se la loro storia scadrà dopo 6, 12, 24 o 48 ore.

Telegram consente anche di creare elenchi con contatti diversi per ciascuna Storia: in questo modo è possibile condividerle solo con chi si desidera. A livello d’interfaccia invece non si registrano grosse novità rispetto alle Stories di Instagram e Facebook.

"La pubblicazione di storie è attualmente disponibile solo per gli abbonati" si legge nella nota diffusa dall’applicazione, che però non specifica quando e se saranno disponibili anche per gli utenti classici. Tuttavia, il termine “attualmente” suggerisce che probabilmente in futuro tutti vi potranno accedere.

Inizialmente Durov era contrario all'introduzione delle Storie nella sua applicazione, ma alla fine Telegram ha deciso di seguire il trend innovando la funzione a suo modo.