Telegram prende in giro Whatsapp per la funzione di migrazione delle chat

La scorsa settimana è arrivata anche in Italia la funzione di migrazione delle chat di Whatsapp tra iOS ed Android, che permette di trasferire le conversazioni tra i due sistemi operativi, e su Twitter è andato in scena un simpatico siparietto con protagonisti i gestori degli account social di Telegram.

Come mostriamo in calce, infatti, il profilo ufficiale di Telegram ha reagito al post di Whatsapp in cui l'applicazione di Mark Zuckerberg annunciava l'arrivo della feature di trasferimento chat. Telegram ha pubblicato una gif per alludere al fatto che si tratta di una funzione obsoleta.

E' opinione diffusa infatti sul web che Whatsapp sia anni indietro rispetto a Telegram, ed infatti più volte anche su queste pagine nei commenti in molti hanno evidenziato come l'applicazione di Pavel Durov sia più completa e moderna rispetto alla controparte più utilizzata e popolare a livello mondiale.

Di recente, con Telegram 8.0 è arrivata la possibilità di effettuare le dirette streaming illimitate, ma anche alcune modifiche agli sticker ed alla gestione dei canali.

In Telegram indipendentemente dalla piattaforma e sistema operativo non è necessario effettuare il trasferimento delle chat: basta inserire il proprio numero di cellulare ed il codice di verifica ricevuto via SMS per accedere alle proprie conversazioni da tutte le piattaforme.