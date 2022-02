Telegram pronta a limitare alcuni canali per non peggiorare la situazione in Ucraina

Era attesa la presa di posizione di Pavel Durov, il fondatore di Telegram, sulla situazione in Ucraina ed ieri sera è arrivato un primo messaggio che spiega agli utenti quali potrebbero essere le contromisure che la società russa è pronta a mettere in campo in questo difficile momento.

Durov, nello specifico, ha affermato in un post che i canali Telegram stanno diventando sempre più centrali e rappresentano una fonte d’informazionienon verificate che potrebbero anche aggravare il conflitto. Per tale ragione, l’applicazione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di limitare parzialmente o completamente tali canali per evitare ulteriori escalation e quindi peggiorare una situazione di per se già tragica.

Questa guerra che si sta combattendo infatti vede sempre più coinvolti i canali social, che vengono usati dalla propaganda per aggravare la già difficile situazione in Ucraina e diffondere fake news. E’ per questo motivo che un team di Facebook è in allerta ed il social network sta sorvegliando attentamente sulle tre piattaforme per combattere la disinformazione e proteggere gli utenti. Nel giorno successivo all’invasione, Anonymous ha dichiarato guerra alla Russia ed ha dato il via ad una vera e propria cyber war che ha messo ko i principali siti web del Governo Russo e delle compagnie energetiche.