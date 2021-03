Telegram punta a diventare la prossima Twitch? Il CEO parla di stazioni TV

Giusto qualche ora fa abbiamo trattato su queste pagine l'arrivo di una funzionalità simile a Clubhouse su Telegram. Se state tuttavia pensando che le novità per la popolare applicazione di messaggistica istantanea siano finite qui, vi sbagliate di grosso. Infatti, il CEO della società ha anticipato un'importante funzionalità in arrivo in futuro.

Più precisamente, il solito Pavel Durov, che già in passato ha utilizzato il suo canale ufficiale Telegram per comunicazioni importanti, ha scritto: "L'aggiornamento di oggi porta con sé la possibilità, per tutti gli utenti, di gestire una stazione radio (più avanti in primavera: stazione TV)". L'anticipazione effettuata dal CEO di Telegram è chiaramente incompleta e lascia spazio a più interpretazioni. Tuttavia, a quanto pare l'applicazione di messaggistica istantanea si muoverà anche verso i contenuti video in diretta.

Questa mossa potrebbe risultare particolarmente interessante, in quanto potrebbe potenzialmente dare vita a dei canali simili a quelli di Twitch, ovvero una delle piattaforme più note per quel che concerne le dirette streaming. Lo sappiamo: Telegram è un'applicazione pensata per i messaggi e dunque potrebbe risultare un po' "strano" implementare al suo interno contenuti di questo tipo.

Tuttavia, l'arrivo delle stazioni TV sembra essere in programma e Telegram potrebbe sfruttare la già nutrita base d'utenza per provare a entrare in un mercato non esattamente semplice. Per il momento, l'unica indicazione che abbiamo in merito sono le parole di Durov, ma staremo a vedere.