Telegram rilascia terza versione dell'app con meno restrizioni, ma non su Play Store

Telegram negli ultimi due anni ha visto un aumento vertiginoso della sua utenza a causa non solo del COVID-19 ma anche dei nuovi termini di servizio di WhatsApp, che hanno portato i consumatori verso la concorrenza di Pavel Durov e Signal. Per questo motivo, gli sviluppatori hanno pensato di offrire novità come una nuova versione dell’app.

Chi conosce già bene questo servizio di messaggistica saprà che esso propone un’applicazione “base” sul Play Store e anche una variante detta Telegram X, completamente diversa dall’originale ma comunque autentica, semplicemente basata su un codice differente, più veloce e fluida, e su cui gli sviluppatori solitamente provano in anteprima alcune feature che devono giungere sulla versione base per il resto dell’utenza. Il boom di iscrizioni tra 2020 e 2021 ha però costretto la società a spostare il focus e i test di feature direttamente all’applicazione base, tanto che l’ultimo aggiornamento di Telegram X è giunto dopo quasi un anno dalla patch precedente.

Può apparire molto strano, quindi, che il team guidato da Pavel Durov abbia deciso nelle ultime ore di rilasciare tramite il sito ufficiale una terza versione di Telegram che, stando a quanto dichiarato dalla società stessa, avrà “meno restrizioni” e riceverà aggiornamenti automatici dal server, ma non sarà disponibile su Google Play Store proprio a causa della mancanza delle dette restrizioni.

Su Reddit è stato avviato un thread apposito che spiega quali sono le differenze anche con screenshot: il colosso di Mountain View blocca all’utenza una serie di canali che incitano alla violenza, diffondono contenuti piratati, sensibili o magari sono bloccati sotto ordine dei governi nazionali. Con questa versione dell’app, a quanto pare, sarà possibile accedervi, ma a rischio e pericolo dell’utente.

Questa soluzione è però un’arma a doppio taglio, dato che in questo modo sarà ancora più facile e frequente la creazione e l’accesso a canali illeciti come quelli adibiti alla vendita illegale di vaccini COVID-19 scoperti dalla Guardia di Finanza a inizio aprile 2021. Oltre queste evenienze, però, sarà interessante osservare quanti aggiornamenti in più riceverà e se, magari, otterrà anche feature esclusive che non giungeranno nelle app presenti su Play Store.

Restando nel tema, Telegram sta lavorando sulla programmazione delle chat vocali 2.0 lanciate in queste ultime settimane per sfidare Clubhouse.