Telegram rilascia la trascrizione dei messaggi vocali per tutti, ma c'è un limite

Dopo avervi illustrato la possibilità di bloccare le telefonate su Telegram, è giunta l'ora di tornare a fare riferimento in questa sede alla popolare applicazione di messaggistica istantanea. Infatti, quest'ultima si sta arricchendo di una funzione non di poco conto, ovvero la trascrizione dei messaggi vocali per tutti.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget, nonché soprattutto come spiegato sul blog ufficiale di Telegram mediante un post pubblicato nella giornata del 30 novembre 2023, la popolare applicazione di messaggistica istantanea ha appena ricevuto un aggiornamento su più fronti. Si va dai consigli relativi ai canali simili a quelli a cui l'utente si è iscritto fino alla possibilità di ripubblicare le storie dei propri amici, passando per l'arrivo dei videomessaggi nelle storie.

Tuttavia, tra le varie funzioni introdotte, quella che sta attirando maggiormente l'attenzione è proprio la succitata possibilità di leggere sotto forma di testo quanto inviato vocalmente. Insomma, finalmente potrete evitare di dover ascoltare integralmente i lunghi messaggi vocali di quell'amico che non ha mai troppa voglia di scrivere, ma soprattutto in questo modo non sarà più necessario avere gli auricolari sempre a portata di mano.



Vale la pena notare, però, che c'è una limitazione, tra l'altro non esattamente piccola. Infatti, per gli utenti che utilizzano Telegram gratuitamente risulterà possibile utilizzare questa funzione, attualmente in fase di rollout, solamente per un massimo di due messaggi a settimana. Per avere a disposizione delle trascrizioni illimitate, invece, bisogna iscriversi a Telegram Premium, l'abbonamento a pagamento dell'app.