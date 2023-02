Telegram risponde a Meta Verified: 35% di sconto su Telegram Premium

A pochi giorni dall'annuncio di Meta Verified, il programma a pagamento per Facebook ed Instagram che propone la verifica del profilo ed altri vantaggi, arriva la risposta "a distanza" di Telegram.

Da questa mattina infatti è comparso nell'applicazione per iOS ed Android il banner che trovate in calce, che permette di accedere ad una promozione molto interessante su Telegram Premium.

Facendo tap sul banner infatti si può attivare l'abbonamento annuale a Telegram Premium al prezzo di 2,83 Euro al mese, per un totale di 33,99 Euro all'anno al posto di 53,99 Euro. Il risparmio è quindi importante, mentre se si opta per l'opzione mensile il costo resta a 4,49 Euro al mese.

Telegram Premium è stato lanciato qualche mese fa ed offre una serie di interessanti vantaggi, tra cui una maggiore velocità di download, la traduzione in tempo reale, la conversione dei messaggi vocali in testuale ed un raddoppio di tutti i limiti in termini di gruppi e canali, chat fissate, link pubblici, gif salvate ed altro.

Non è chiara la ragione per cui Telegram abbia lanciato questa promozione: probabile che si tratta di un modo per rispondere a distanza a Facebook dopo il recente battibecco con Whatsapp avente ad oggetto la sicurezza delle due applicazioni di messaggistica.