Telegram, scoperta rete di canali adibiti alla vendita illegale di vaccini COVID-19

Telegram continua a essere bersaglio di indagini da parte della Guardia di Finanza, non solo per quanto riguarda le centinaia di canali per la pirateria informatica ma anche in ambito salute: recentemente, infatti, è stata condotta un’operazione per chiudere molti canali adibiti alla vendita illegale di vaccini anti COVID-19.

Il comunicato stampa pubblicato dalla stessa Guardia di Finanza in data odierna, 2 aprile 2021, spiega in maniera alquanto chiara come funzionavano tali canali presenti nel servizio di messaggistica di Pavel Durov: al loro interno le diverse migliaia di utenti (oltre 4000, secondo i dati della GdF) potevano acquistare dosi di vaccino tramite criptovalute a costi che andavano dai 155 Euro per singola dose (di cui però, effettivamente, non era accertata l’autenticità) ai 20.000 Euro per un pack da 800 fiale.

Tra le garanzie offerte da questo servizio c’erano la compravendita nel pieno anonimato, il controllo della temperatura nei frigoriferi dopo l’imballaggio, tracciamento spedizione, seconda dose di richiamo inclusa e pure un servizio clienti con utenze anonime su altre piattaforme di messaggistica.

L’Operazione “Vax Free” è ancora in corso e ora mira ad accertare l’effettiva commercializzazione dei vaccini e la loro reale provenienza fuori dai canali autorizzati, scovando anche le organizzazioni criminali coinvolte nel traffico clandestino, nelle truffe verso i malcapitati del caso e, di conseguenza, valutando ulteriormente i gravi rischi per la salute pubblica posti in essere da questi rivenditori anonimi che hanno sfruttato il panico da COVID-19 e le lunghe tempistiche per la vaccinazione per trarne profitto.

A metà febbraio la Guardia di Finanza ha condotto un’altra operazione importante che ha portato alla chiusura di 6 canali Telegram con 20.000 utenti circa usati per vendere sostanze stupefacenti e documenti falsi.