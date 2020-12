Telegram, ora Siri legge i messaggi: si può rispondere con la voce

In seguito all'aggiornamento di Halloween, che aveva portato con sé alcune funzionalità interessanti, torniamo a trattare le novità di casa Telegram.

In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog e The 8-Bit, gli sviluppatori hanno deciso di dare la possibilità agli utenti di ascoltare e rispondere ai messaggi direttamente tramite l'assistente vocale Siri. Questo si può fare grazie alla funzionalità di lettura dei messaggi ad alta voce, già descritta da Apple sul suo blog ufficiale, che è stata introdotta nell'ultima versione Beta dell'applicazione ufficiale del servizio di messaggistica istantanea.

In ogni caso, questa funzionalità è destinata solamente a coloro che dispongono di determinati auricolari o cuffie. Più precisamente, i modelli supportati sono AirPods (2a generazione), AirPods Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro e Beats Solo Pro. Inoltre, la feature è compatibile solamente con iPhone e iPad ed è necessario disporre di iOS/iPadOS 13.2 o successivo.

Per chi non lo sapesse, il sistema è il seguente: Siri legge i messaggi quando arrivano e l'utente può rispondere subito dopo direttamente tramite la propria voce. Per il resto, ribadiamo che per il momento si tratta solamente di un test relativo alla versione Beta dell'app di Telegram, ma è sicuramente interessante sapere che il team dietro al servizio di messaggistica istantanea sta lavorando per supportare questa funzionalità.