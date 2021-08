Telegram supera 1 miliardo di download globali su Android e iOS

Gli ultimi dati raccolti da Sensor Tower parlano chiaro: a ben otto anni dal lancio sul mercato smartphone, Telegram ha superato il traguardo di 1 miliardo di download globali su dispositivi Android e iOS. La distanza rispetto il diretto concorrente WhatsApp è ancora notevole, però si tratta di una quota pur sempre importante per l’app.

I dettagli sono stati comunicati dalla società di ricerca a TechCrunch, da cui riprendiamo alcuni dati ulteriori in merito alla diffusione di Telegram: l'India attualmente è il mercato più importante per il servizio di messaggistica di Pavel Durov, contando per il 22% dei download totali, mentre seguono Russia con il 10% e l’Indonesia con l’8% del totale.

La crescita principale dell’applicazione s’è visto durante quest'anno, con 214,7 milioni di installazioni solo nella prima metà del 2021, ovvero un aumento annuo del 61%. Il numero più elevato di download di Telegram si è visto in occasione del cambiamento delle condizioni d’utilizzo di WhatsApp, provvedimento che ha causato non poco scalpore in tutto il mondo per possibili ripercussioni sulla privacy degli utenti. In seguito alla conferma di tale notizia, infatti, sia Telegram che Signal hanno visto un boom, balzando in testa alla classifica delle app più scaricate su Android e iOS, mostrando l’interesse dell’utenza per la tutela dei loro dati condivisi in rete.

Telegram è quindi la quindicesima app a raggiungere il traguardo del primo miliardo di download, preceduta da WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify e Netflix su tutte. Gli utenti attivi, però, secondo Sensor Tower sono molti meno: a gennaio se ne contavano 500.000, ora sarà interessante capire l’evoluzione del numero medio di utenti in seguito alla “fuga” da WhatsApp.

Tra l’altro, il servizio di messaggistica di casa Facebook sarà utilizzabile anche senza accettare i nuovi Termini di Servizio, ma non mancheranno alcuni limiti specifici.